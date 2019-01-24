Антон Зиньковский: "Меня постоянно сравнивают с Аршавиным"

Новичок "Крыльев Советов" Антон Зиньковский подчеркнул, что его из-за любви к дриблингу часто сравнивают с бывшим капитаном сборной России Андреем Аршавиным. Хавбек перешел в самарский клуб зимой из "Чертаново".

– Раньше мне всегда очень нравилась умная и техничная игра Роналдинью, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Зиньковского. - Сейчас для меня люди с другой планеты – Роналду и Месси. Мне тоже нравится дриблинг, действовать полезно в атаке, отдавать передачи и забивать голы. Вроде бы у меня это получается, в ПФЛ и в ФНЛ по удачным действиям в атаке в Instat я становился лучшим.

– Вы невысокий, любите обыгрывать соперников один в один, исполняете стандарты. Кто-то уже сравнивал вас с Андреем Аршавиным?

– Да, постоянно сравнивают, если честно. Из российских игроков всегда считал его лучшим. Приятно, конечно, что сравнивают с таким мастером.

– Какие цели ставите перед собой на весенний отрезок?

– Хочу играть за "Крылья", забивать голы в РПЛ. Это моя главная задача. Но важнее, чтобы у команды дела шли хорошо. Будет важно набрать максимум очках в первых весенних турах.

– С игровым номером уже определились?

– Да, хочу играть под номером 70.