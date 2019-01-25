Антон Заболотный: "Златан Ибрагимович– это пример рвения, того, как надо играть, забивать"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал, кого считает иконой среди форвардов. По его мнению, игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович – это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать.

– Кто из нападающих в Европе вам нравится?



– Я сам – нападающий таранного типа, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Заболотного. – Так что для меня икона – это Златан Ибрагимович. Златан – это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры.



Еще Харри Кейн – тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…

– Любимая команда в АПЛ?



– "Ливерпуль". По составу, да и тренер у них классный, харизматичный.

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