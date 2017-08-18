Антон Заболотный: "Вызов в сборную России? Это лишь расширенный список, о сборной думать пока рано"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после матча 7-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) высказал мнение, что сопернику сопутствовала удача. Форвард подчеркнул, что он не получил особого статуса после вызова в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе.

– Сопернику повезло, – сказал Заболотный. – Мы обстучали перекладины, совершали неплохие подходы, которые не удалось реализовать. С "Локомотивом" нам повезло, сегодня – наоборот.

– Вы попали в расширенный список сборной. Получается, удостоились особого статуса?

– Никакого статуса у меня нет. Это лишь расширенный список. О сборной пока думать рано, у меня есть задачи в клубе. А когда уже окажусь в сборной, буду думать о ней – как пробиваться и показывать себя. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"