Антон Заболотный: "Возможно, если бы я вышел раньше, все бы могло пойти по-другому"

Форвард "Зенита" прокомментировал результат матча против "Спартака" (0:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Заболотный отметил взаимопонимание на поле с Артемом Дзюбой и подчеркнул, что если бы он появился на поле раньше, игра могла бы сложиться иначе

– Показалось, что для гола "Зениту" не хватило несколько минут. Согласны?

– Есть такое. Обидно. Могли забить мы, могли они. Дерби – непредсказуемые игры и сейчас сложно что-то сказать.

– Вы здорово вошли в игру. Тяжело было это сделать?

– Входить сложно всегда, потому что ты не знаешь, как может пойти игра. Приятно играть с Артемом, мы понимаем друг друга. Возможно, если бы я вышел раньше, все бы могло пойти по-другому.

– У соперника было больше времени на подготовку к матчу – это было заметно по ходу игры?

– Нет, не было заметно. Атаковали и мы, и они. Вышли играть девяносто минут, главное – стараться выиграть.

– Было задание поддавливать неопытного вратаря соперника?

– Знаем, что он ошибся в прошлом матче. Может, ему психологически тяжело, но мы старались отталкиваться от себя, больше бить.

– "Спартаку" не хватало Промеса?

– Не знаю.

– Что думаете по поводу возвращения в сборную?

– Соберемся на базе, увидимся командой. Тяжело сказать.

– В чью пользу была ничья?

– Ничья она и есть ничья. Не в чью. (Артем РЯБОВОЛ)