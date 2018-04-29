Антон Заболотный: "У "Зенита" высокие шансы на медали"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал результат матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). По словам форварда, команда сохранила высокие шансы на медали в этом сезоне.
– Роберто Манчини сказал, что это один из ваших лучших матчей за "Зенит". Согласны?
– Ему с бровки виднее. Я полностью отдавался игре, как и обычно. Может, сегодня получилось лучше, но этот матч я не могу занести себе в актив, потому что не удалось забить и выиграть.
– На гол команда наиграла?
– Гола нет. Сложно комментировать.
– Команды в третий раз подряд играют 0:0. Это проклятье?
– Мы хотели сегодня выиграть, как, думаю, и они. Жаль, что сегодня не удалось порадовать болельщиков. Будем работать дальше.
– Как оцените шансы "Зенита" на медали?
– Шансы высокие, надо выигрывать два оставшихся матча. Будем готовиться.
– Обыграть такой "Локомотив" в Москве реально?
– Нет ничего невозможного.
– Команда готова к "Локомотиву"?
– Впереди еще неделя, будем готовиться. Сейчас тяжело сказать. Я сыграл полный матч, немного устал.
– С "Локомотивом" будет проще, если они уже выиграют титул?
– Сложно сказать. "Локомотив" – это "Локомотив", они идут на первом месте. Настрой будет запредельный.
– Как вам новая песня Шнура, которую болельщики пели перед игрой?
– Классная!
– Насколько оправданы забросы, через которые команда играла почти весь матч? Известно, что защитники ЦСКА здорово играют головой.
– Наши нападающие тоже хорошо играют головой, поэтому было много забросов в свободные зоны. Это концепция тренера, а мы выходим и реализуем ее.
– Братья и Игнашевич лучшие по игре головой в чемпионате?
– Непросто сказать. Очень рад за них, рад, что они играют в таком возрасте. Но сегодня я вынужден был биться с ними как со своими ровесниками. (Артем РЯБОВОЛ)
ЗЮК:
Было бы смешно,если бы он сказал,что шансы на чемпионство очень высоки.
20:35
triftong
Антошка,засосало тебя питерское болото
20:18
вперёд Спартак!
Такие же, как и тебя поехать на чемпионат мира!))))))))))))))))))
19:50
Dennnis2397777
Антошка с твоей результативностью я бы не зарекался
19:30