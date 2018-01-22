Антон Заболотный: "Свое решение о переходе в "Зенит" принял сразу. Буду доказывать и биться за состав"

Новичок "Зенита" Антон Заболотный отметил, что недолго думал о переходе из "Тосно" в санкт-петербургский клуб. Он также добавил, что узнал об интересе со стороны сине-бело-голубых после того, как "Тосно" проиграл "Зениту" со счетом 0:5 в матче 17-го тура чемпионата России.

– В "Тосно" я доказал, что я хороший игрок, – сказал в интервью пресс-службе "Зенита" Заболотный. – Там все пошло по-другому – большое доверие со стороны Парфенова, отличная команда, просто великолепная для ФНЛ. Не команда, а мечта. И мы собрались и вышли в премьер-лигу.

Как узнал об интересе "Зенита"? Если честно, мне позвонил агент. Как всегда это бывает. Как бы это смешно ни звучало, он сказал, что после того, как мы проиграли 0:5 "Зениту", руководство заинтересовалось моей игрой. Они сказали, что будут далее за мной наблюдать. Для меня это было большой мотивацией. Я начал выжимать из себя 100 процентов и понял, что если тобой интересуется один из лучших клубов России, то это подарок с небес. Я очень рад был этому.

Долго ли думал над предложением? Думаю, что больше было переговоров между клубами. Свое решение я сразу принял. Когда тебе делает предложение лучший клуб России, мало кто будет отказываться. Тем более что борьба идет за чемпионство. Все должны понимать, что каждый игрок хочет быть максимально амбициозным и попадать в те команды, которые выполняют самые высокие задачи.

Я пришел сюда, я буду доказывать, биться за состав и побеждать с "Зенитом". Главная цель на ближайшие полгода? Закрепиться в основе, забивать за клуб и попасть на чемпионат мира-2018.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Заболотного 4 гола и 3 передачи в 19 матчах за "Тосно".