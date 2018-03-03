Антон Заболотный: "Судья? Нужно отталкиваться от своей игры"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный призвал не винить арбитра матча 21-го тура премьер-лиги против "Амкара" (0:0). После игры главный тренер питерцев Роберто Манчини раскритиковал действия судьи Владимира Сельдякова.
– Игру сложно оценить. Будем смотреть на видео, – сказал Заболотный. – Жаль что не добились победы, но будем двигаться дальше и работать над ошибками и готовиться к следующей игре.
– Как прокомментируете судейские решения?
– Сложно комментировать. Это его дело и дело тех, кто сверху. Мое дело – выходить и играть. Все, что мог я старался сделать для команды. Хотел забить. Жаль, что не удалось, но будем работать и исправлять ошибки.
– Ощутили, насколько по-разному играют против "Зенита" и "Тосно"?
-Конечно, все знают, что ты лидер и борешься за золото. Против нас все будут настраиваться, но мы будем выигрывать и реализовывать свои моменты.
-Что сегодня не получилось?
-Я игрок. Это вопросы к тренеру. В команде все отлично, такие матчи нужно проходить и готовиться к следующим.
-У вас был момент, не забили…
– Игрок успел накрыть, не получился удар. Мяча в воротах не видел, отрабатывал момент.
– В эпизоде с желтой карточкой вам не показалось, что ее больше заслуживал Нигматуллин за затяжку времени?
– Это на усмотрение судьи. Я вроде ничего не делал.
– Слово "судья" в раздевалке часто звучало?
– Нет, не часто звучало. Отталкиваться нужно от своей игры. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.
– Манчини на пресс-конференции ругал судью. Тренер объяснил что– то команде?
– Мы просто будем исправлять ошибки двигаться дальше.
– Что думаете о "Лейпциге"?
– Смотрел их игры. Думаю, тренер все объяснит. Нам по силам пройти соперника.
– Завтра "Спартак" играет с "Локомотивом". Какой результат вам на руку?
– Даже не знаю. Другие игры меня не интересуют. (Артем РЯБОВОЛ)
Slim Taller
Игры,как таковой,у Зенита нет.Если нет ни одного голевого момента,то о чём можно говорить?! Да,судья отработал плохо.Только Зенит сыграл ничуть не лучше.Никакой мысли в игре не просматривалось.
21:17 3 марта
Honest Spartak
Молодец Заболотный. Ищет причину в себе. Иным питерцам поучиться бы у него.
20:29 3 марта
serrrega
да нападения не видно было точно. Какое уж там судейство.
20:05 3 марта