Антон Заболотный: "Судья? Нужно отталкиваться от своей игры"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный призвал не винить арбитра матча 21-го тура премьер-лиги против "Амкара" (0:0). После игры главный тренер питерцев Роберто Манчини раскритиковал действия судьи Владимира Сельдякова.

– Игру сложно оценить. Будем смотреть на видео, – сказал Заболотный. – Жаль что не добились победы, но будем двигаться дальше и работать над ошибками и готовиться к следующей игре.

– Как прокомментируете судейские решения?

– Сложно комментировать. Это его дело и дело тех, кто сверху. Мое дело – выходить и играть. Все, что мог я старался сделать для команды. Хотел забить. Жаль, что не удалось, но будем работать и исправлять ошибки.

– Ощутили, насколько по-разному играют против "Зенита" и "Тосно"?

-Конечно, все знают, что ты лидер и борешься за золото. Против нас все будут настраиваться, но мы будем выигрывать и реализовывать свои моменты.

-Что сегодня не получилось?

-Я игрок. Это вопросы к тренеру. В команде все отлично, такие матчи нужно проходить и готовиться к следующим.

-У вас был момент, не забили…

– Игрок успел накрыть, не получился удар. Мяча в воротах не видел, отрабатывал момент.

– В эпизоде с желтой карточкой вам не показалось, что ее больше заслуживал Нигматуллин за затяжку времени?

– Это на усмотрение судьи. Я вроде ничего не делал.

– Слово "судья" в раздевалке часто звучало?

– Нет, не часто звучало. Отталкиваться нужно от своей игры. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.

– Манчини на пресс-конференции ругал судью. Тренер объяснил что– то команде?

– Мы просто будем исправлять ошибки двигаться дальше.

– Что думаете о "Лейпциге"?

– Смотрел их игры. Думаю, тренер все объяснит. Нам по силам пройти соперника.

– Завтра "Спартак" играет с "Локомотивом". Какой результат вам на руку?

– Даже не знаю. Другие игры меня не интересуют. (Артем РЯБОВОЛ)