Антон Заболотный: "Сравнение с Дзюбой? Я своеобразен"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), в интервью "СЭ" оценил свои перспективы в сборной России. По его словам, если представится шанс, то он постарается его использовать.

– А что лично вам сказал Станислав Черчесов после контрольной встречи с "Динамо"?

– Мы говорили с ним перед игрой. Он пожелал мне работать дальше и исправлять мои ошибки. Сказал, в чем мне нужно прибавить. Я согласился с его замечаниями. Черчесов заметил, что продолжит за мной следить.

– Форвард "Урала" Владимир Ильин как-то сказал, что готов заменить в сборной в линии атаки любого. А вы?

– Если мне дадут шанс, я постараюсь его использовать. В данном случае многое зависит от тренерского штаба – как они хотят выстраивать игру впереди, какие им нужны нападающие. Если мне доверят место в составе, конечно, сделаю все от себя зависящее, чтобы не подвести тренера, партнеров по команде, болельщиков и, конечно, страну.

– Вас можно по стилю игры сравнить с Артемом Дзюбой?

– Не знаю… Вам, наверное, со стороны виднее. Но, как уже сказал, я своеобразен, у меня свои характеристики. Я бы не стал сравнивать себя с каким-либо нападающим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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