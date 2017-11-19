Антон Заболотный: "Спартак" и "Зенит" - две хорошие команды"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5) отметил, что что играть под крышей было приятно. Однако у форварда остались вопросы относительно качества поля на стадионе "Санкт-Петербург".

– До пенальти у "Зенита" не было ни одного удара в створ ворот "Тосно". Одиннадцатиметровый сломал вашу команду?

– Совокупность всех событий. Это седьмой пенальти в наши ворота. Может быть, мы неправильно действуем, а может соперники переигрывают нас в этом плане. Надо посмотреть записи и проанализировать.

– Кто сейчас сильнее – "Спартак" или "Зенит"?

– Вам виднее. Это две очень хорошие и мастеровитые команды. Как они сыграют между собой? Посмотрим.

– Пока были в сборной, успели что-то подсмотреть у зенитовцев?

– В сборной мы не для того, чтобы смотреть за кем-то. Работаем в команде, наигрываем свои связи. Все внимание уходит на схему, на подготовку к товарищеским матчам. Но сейчас я уже в клубе и все внимание на игру "Тосно".

– Понравилось играть под закрытой крышей?

– Для меня это новшество. Похоже на игру в манеже. Очень приятно – не холодно. В шортах чувствуешь себя нормально.

– Как вам поле?

– Есть вопросы по полю, но это проблемы "Зенита". Мы были в одних условиях, не стоит обращать внимание на газон. (Сергей ЯРЕМЕНКО)