20:00 | Футбол — РФПЛ

Антон Заболотный: "Сменить клуб зимой? Время покажет"

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Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:2) отметил, что у клуба есть финансовые проблемы, и это не устраивает всю команду.

– Вас называют главным "активом" "Тосно". Готовы сменить клуб зимой?

– (После долгого молчания.) Посмотрим... Время покажет. Сейчас рано давать какие-то комментарии по этому поводу.

– Сейчас вас все устраивает в "Тосно?

– Конечно, есть финансовые трудности, и это не устраивает всю команду. Но моя задача играть. Пока действует контракт с "Тосно буду выполнять его на сто процентов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)​

Тосно – Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Millwall82

К коням пойдет, воспитанник же их.

20:11

Komendant1

Да кому ты нужен. Господя.

20:05