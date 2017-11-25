Антон Заболотный: "Сменить клуб зимой? Время покажет"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:2) отметил, что у клуба есть финансовые проблемы, и это не устраивает всю команду.
– Вас называют главным "активом" "Тосно". Готовы сменить клуб зимой?
– (После долгого молчания.) Посмотрим... Время покажет. Сейчас рано давать какие-то комментарии по этому поводу.
– Сейчас вас все устраивает в "Тосно?
– Конечно, есть финансовые трудности, и это не устраивает всю команду. Но моя задача играть. Пока действует контракт с "Тосно буду выполнять его на сто процентов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Millwall82
К коням пойдет, воспитанник же их.
20:11
Komendant1
Да кому ты нужен. Господя.
20:05