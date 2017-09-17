Антон Заболотный: "Шанс "Тосно" в борьбе и контратаках"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный считает, что его команда неплохо играла против "Спартака" в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России, пока с поля не был удален центральный защитник Виталий Шахов. По его словам, во втором тайме команда продолжит искать шансы для создания опасности у ворот Артема Реброва.

- Команда хорошо начала матч, но потом игра разладилась. С чем связываете это?

- В первую очередь, с удалением, - сказал Заболотный во флеш-интервью. - Мы неплохо начали, создавали моменты. Но потом было удаление. Во втором тайме будем работать над моментами, искать шансы, бороться и контратаковать.

Текстовая трансляция матча "Тосно" - "Спартак"