Антон Заболотный: "С Дзюбой у нас отличное взаимопонимание"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный на пресс-конференции перед матчем 7-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" отметил, что у него отличное взаимопонимание с форвардом Артемом Дзюбой. Также футболист рассказал, что адаптироваться из клуба в сборную гораздо сложнее, чем наоборот.

– В этом сезоне вы часто играете в паре с Дзюбой. Вам комфортно в паре с ним?

– С Артемом у нас взаимопонимание отличное. Мы хорошо выходим вместе, выполняем задачу тренера. Лучше ли мне играть с ним, чем одному? Решать тренеру.

– В прошлом сезоне вы долго адаптировались с команде. Сейчас все в порядке?

– Да, по сравнению с прошлым сезоном – отлично. Я более-менее адаптировался, тренер меня понимает, я понимаю, что требует тренер. Все наладилось.

– Переход из сборной в клуб тяжело дается?

– Сложнее адаптироваться из клуба в сборную, потому что мы больше проводим времени в клубе. А из сборной в клуб легче – все знакомо, наиграно на сборах, понятны требования.

– Как повлиял на вас гол, забитый Чехии?

– В моральном плане лучше. Я ждал этот гол. (Гоша Чернов)

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