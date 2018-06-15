Антон Заболотный: "Прошлый сезон забыт, начинаем с чистого листа"

После медосмотра, состоявшегося в связи с окончанием отпуска у футболистов "Зенита", Антон Заболотный прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. Он отметил, что игрок должен спокойно относиться к новостям о смене тренера

-Какое настроение, как провели отпуск?

-Был с семьей в Питере. Правда, погода была непонятная. Но я отдохнул и готов к новому сезону.

-Как относитесь к назначению Сергея Семака?

-Игрок должен спокойно относиться к таким новостям. Но приятно, что в клубе новое лицо и я знаю, что он очень хороший человек. Конечно, отношусь положительно. Скоро будем знакомиться уже по-футбольному и узнавать, что от нас требуется.

-Смена тренера - новый шанс для команды?

-Да, но мы в любом случае начинаем новый сезон, тот сезон забыт. Начинаем с чистого листа, надо готовиться. Все начинается по-новому, теперь у нас еще и новый тренер. (Артем РЯБОВОЛ)

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