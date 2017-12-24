Антон Заболотный: "Приехал в сборную, а Акинфеев мне: "О! Привет, Балотелли!"

Новичок "Зенита", воспитанник ЦСКА Антон Заболотный, в интервью еженедельнику "Футбол" признался, что долгое время рассчитывал закрепиться в составе армейского клуба. Форвард привлекался к тренировкам с основным составом московской команды, но не провел за нее ни одного официального матча.
– Вы стали настоящим открытием этого года. Но в 2009 году вы уже попадали в заявку ЦСКА на матчи Лиги чемпионов, зимой 2010-го тренировались с основой. Чувствовали тогда, что готовы уже играть?
– Мне казалось, что шанс получу. Вагнер тогда играл в аренде в Бразилии, Думбья в ЦСКА еще не пришел. Но возможности себя проявить я так и не получил. Это было решение Слуцкого. Да, потом я выбыл из-за травмы. Но и раньше много матчей отсидел на замене, на поле ни разу не вышел. В середине сезона отправился в свою первую аренду – в астраханский "Волгарь-Газпром".
– Надежду вернуться в ЦСКА тогда сохранили?
– Не просто надежду – закрепиться в ЦСКА оставалось моей целью. Ближе всего к ней я подошел спустя два года, после выступлений за "Урал" и брянское "Динамо". У ЦСКА тогда были кадровые проблемы в атаке: Вагнер снова играл в Бразилии, Думбья мучился со спиной, Нецид получил серьезную травму. Все вроде располагало к тому, что буду играть. Думал, мое время вот-вот настанет. Но Слуцкий снова решил по-другому. И винить здесь некого – значит, сам не смог убедить тренера в своей готовности играть на таком уровне.
– Откуда у вас появилось прозвище Балотелли?
– Сначала меня в ЦСКА звали Заба. А "Бало" первым произнес Мамаев. Не знаю почему, возможно, из-за того, что в прозвище тоже четыре буквы. Другие ребята это подхватили, Слуцкому тоже понравилось. Когда в сборную приехал, Акинфеев сразу про ту кличку вспомнил. Увидел меня: "О! Привет, Балотелли!"
Напомним, Заболотный дебютировал за сборную России в контрольном матче с "Динамо" (3:0), забив один из мячей. После этого он принял участие в играх против Кореи (4:2), Ирана (1:1) и Аргентины (0:1).
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/interview/anton-zabolotnyj-priexal-v-sbornuyu-a-tam-akinfeev-mne-o-privet-balotelli/#ixzz52CzoxMbD
- Леонид Слуцкий
- Томаш Нецид
- Игорь Акинфеев
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Павел Мамаев
- Сборная России (футбол)
- Вагнер Лав
- Сейду Думбья
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Волгарь (Футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Динамо Брянск
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Антон Заболотный
- Лига чемпионов
Alnik-star
Слуцкий многих приличных коняшек из стойла не выпускал, пришлось им убегать, последний Панченко был.
00:08