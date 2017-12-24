Антон Заболотный: "Приехал в сборную, а Акинфеев мне: "О! Привет, Балотелли!"

Новичок "Зенита", воспитанник ЦСКА Антон Заболотный, в интервью еженедельнику "Футбол" признался, что долгое время рассчитывал закрепиться в составе армейского клуба. Форвард привлекался к тренировкам с основным составом московской команды, но не провел за нее ни одного официального матча.

– Вы стали настоящим открытием этого года. Но в 2009 году вы уже попадали в заявку ЦСКА на матчи Лиги чемпионов, зимой 2010-го тренировались с основой. Чувствовали тогда, что готовы уже играть?

– Мне казалось, что шанс получу. Вагнер тогда играл в аренде в Бразилии, Думбья в ЦСКА еще не пришел. Но возможности себя проявить я так и не получил. Это было решение Слуцкого. Да, потом я выбыл из-за травмы. Но и раньше много матчей отсидел на замене, на поле ни разу не вышел. В середине сезона отправился в свою первую аренду – в астраханский "Волгарь-Газпром".

– Надежду вернуться в ЦСКА тогда сохранили?

– Не просто надежду – закрепиться в ЦСКА оставалось моей целью. Ближе всего к ней я подошел спустя два года, после выступлений за "Урал" и брянское "Динамо". У ЦСКА тогда были кадровые проблемы в атаке: Вагнер снова играл в Бразилии, Думбья мучился со спиной, Нецид получил серьезную травму. Все вроде располагало к тому, что буду играть. Думал, мое время вот-вот настанет. Но Слуцкий снова решил по-другому. И винить здесь некого – значит, сам не смог убедить тренера в своей готовности играть на таком уровне.

– Откуда у вас появилось прозвище Балотелли?

– Сначала меня в ЦСКА звали Заба. А "Бало" первым произнес Мамаев. Не знаю почему, возможно, из-за того, что в прозвище тоже четыре буквы. Другие ребята это подхватили, Слуцкому тоже понравилось. Когда в сборную приехал, Акинфеев сразу про ту кличку вспомнил. Увидел меня: "О! Привет, Балотелли!"

Напомним, Заболотный дебютировал за сборную России в контрольном матче с "Динамо" (3:0), забив один из мячей. После этого он принял участие в играх против Кореи (4:2), Ирана (1:1) и Аргентины (0:1).