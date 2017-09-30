Антон Заболотный: "После удара Швеца отключился секунд на пять"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после победы в матче 12-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0) отметил, что команда хотела реабилитироваться перед своим тренерским штабом за плохую игру в прошлом туре. По его словам, у него перед приездом в сборную Россию боевой настрой.

- Как готовились к сопернику?

- Мы готовились не конкретно к "Ахмату", а именно к игре, потому что плохо провели выездной матч и хотели реабилитироваться за провал перед тренерским штабом. Ждали этой игры, хотели исправить ошибки на поле. Думаю, получилось, но все равно есть моменты, которые нужно дорабатывать на тренировках. После выходных все обсудим и будем двигаться дальше.

- Что произошло в эпизоде с удалением?

- Была борьба, был удар - не знаю, чем он ударил, - который пришелся в скулу. Я даже отключился секунд на 5, потом очнулся и почувствовал сильную боль.

- Кононов на пресс-конференции сказал, что с вашей стороны была провокация и вы симулировали.

- Ему виднее, конечно, но я такие моменты не провоцирую. У меня в карьере тоже было много удалений, когда непредумышленно нарушаешь правила, в борьбе. Надо пересмотреть эпизод и разобраться.

- Как сейчас ваше самочувствие?

- Нормально, уже встряхнули.

- Вы снова в составе сборной России. Как настрой?

- Настрой боевой. Сейчас отдохну один день, переведу дух и буду готовиться к тренировкам в сборной. Нужно будет немного перестроиться под другую схему.

- Какая схема для вас идеальная?

- Главное - играть в два нападающих, мне удобнее, чтобы рядом был партнер. А так все равно, какая схема. (Егор БЫЧКОВ)