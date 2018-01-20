Антон Заболотный: "Планы - закрепиться в "Зените" и поехать на ЧМ-2018"

Новичок "Зенита" Антон Заболотный рассказал о своих первых шагах в футболе и поделился планами на ближайшее будущее. Форвард начинал карьеру в ЦСКА, но не заиграл в основе клуба. По его словам, самым сложным периодом в жизни у него было выступление в "Факеле" в сезоне-2014/15, однако и в армейском клубе пришлось непросто.

- Была сложная ситуация, - сказал Заболотный в интервью пресс-службе "Зенита". - ЦСКА не давал жилья, скитался у друзей с мамой. Было очень страшно за себя, за свое будущее. Но я переборол это и доказал, что достоин этого.

В "Факеле" все катилось вниз и катился вместе с этим я. Ходил вечером и думал: ниже некуда, дальше только КФК. Ты разве этого хочешь? Ты игрок ЦСКА, ты должен был закрепиться там, у тебя был шанс, и ты его не использовал. Надо начинать все заново.

Планы - закрепиться в основе "Зенита", забивать голы за клуб и попасть в сборную на чемпионат мира.