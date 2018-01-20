22:26 20 января | Футбол — РФПЛ

Антон Заболотный: "Планы - закрепиться в "Зените" и поехать на ЧМ-2018"

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Новичок "Зенита"  Антон Заболотный рассказал о своих первых шагах в футболе и поделился планами на ближайшее будущее. Форвард начинал карьеру в ЦСКА, но не заиграл в основе клуба. По его словам, самым сложным периодом в жизни у него было выступление в "Факеле" в сезоне-2014/15, однако и в армейском клубе пришлось непросто.

- Была сложная ситуация, - сказал Заболотный в интервью пресс-службе "Зенита". - ЦСКА не давал жилья, скитался у друзей с мамой. Было очень страшно за себя, за свое будущее. Но я переборол это и доказал, что достоин этого. 

В "Факеле" все катилось вниз и катился вместе с этим я. Ходил вечером и думал: ниже некуда, дальше только КФК. Ты разве этого хочешь? Ты игрок ЦСКА, ты должен был закрепиться там, у тебя был шанс, и ты его не использовал. Надо начинать все заново.

Планы - закрепиться в основе "Зенита", забивать голы за клуб и попасть в сборную на чемпионат мира.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=zneeqyX4i4s&feature=youtu.be

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Алексей Д.

Ахахаха! И не мечтай даже. Ты им не нужен. Взяли так, чисто, чтобы был. Они вон ещё Смолова хотят в коллекцию.

01:06

Don

Дядька, игру поставит как в Галатасарае?))) Тогда да, тогда всё будет нормально, для конкурентов)))

23:55 20 января

Дядька

Поставит Манчини игру команде - будет все нормально.

23:16 20 января

Zico-wc

Забудь, Антон, не твой уровень.

22:45 20 января