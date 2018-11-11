Антон Заболотный: "Первый тайм провалили. Ссылаться на усталость не в нашем стиле"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА​ (0:2) посетовал на неудачный первый тайм и отметил, что усталость не может служить отговоркой.

– Первый тайм провалили. Соперник был свежее, лучше нас, - цитирует Заболотного официальный сайт "Зенита". - Второй тайм провели лучше, но не забили.

– Были готовы к тому, что ЦСКА так мощно начнет игру?

– Понятное дело, все готовятся к дерби. Оба соперника выходят на поле с максимальной самоотдачей.

– После матча Семак сказал, что команда находится в конце тяжелого цикла и чувствует себя очень уставшей. Как оцените эти слова?

– Да, у нас сложный календарь, но у ЦСКА примерно такой же. Ссылаться на усталость не в нашем стиле. Самое главное то, что показала игра. Во втором тайме мы выглядели лучше, но, к сожалению, проиграли.

– Узнав о вызове в сборную, были воодушевлены? Сейчас настроение чуть испортилось?

– Конечно, когда проигрываешь, то настроение портится. С завтрашнего дня все забудется и начнется снова.

– Как поражение повлияет на борьбу в чемпионате? "Зениту" будет сложнее удержаться на первом месте?

– Почему? Мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает. В следующем матче будем тоже играть на победу. Либо мы отрываемся вперед, либо не даем соперникам подойти к нам.