Антон Заболотный: "Передо мной у "Тосно" до сих пор большой долг"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный заявил, что сожалеет о том, что его бывшая команда - "Тосно" прекратила свое существование. Он отметил, что руководство бывшей команды до сих пор не выплатило ему долг по зарплате

-Приход нового тренера - новый виток конкуренции?

-Конечно, надо снова доказывать. И тогда надо было, и сейчас. Много игроков приходит из аренды, конкуренция растет, но профессионал не должен этого бояться. Напротив, он должен понимать, что это - новый шаг. Если много конкурентов, ты не теряешь форму, всегда готов выложиться на сто процентов, а это значит, что ты прогрессируешь.

-Считали сколько у вас конкурентов?

-Не считал, но думаю, что хватит на три команды.

-Ваша бывшая команда "Тосно" распалась. Жалко?

-Конечно, жалко. Но, судя по тому, как все происходило, все к этому и шло. За счет игроков, их человеческих качеств и на морально-волевых удалось взять кубок. Жаль, что руководство так поступило, но это Россия. В моей жизни такое не первый раз.

-Долги перед вами выплачены?

-Нет, передо мной висит большой долг.

-С этим можно бороться?

-Бороться будем, но в законодательстве есть статьи, которые можно обойти.

-Ваш гол в ворота СКА на данный момент лидирует в голосовании на лучший гол "Зенита" в сезоне. Удивлены?

-Не то слово! Жена когда сказала, подумал, что шутит. Красота гола, конечно, просто зашкаливает(смеется). Спасибо болельщикам и всем ребятам, которые голосуют. (Артем РЯБОВОЛ)

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