Антон Заболотный: "Педро Роша очень качественно симулировал"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), в интервью "СЭ" отметил, что удаление в прошедшей встрече было несправедливым. По его словам, нападающий красно-белых Педро Роша симулировал.

– Что тогда скажете про удаление Шахова?

– Я был далеко от эпизода. Но потом пересмотрел момент на видео. На мой взгляд, Педро Роша очень качественно симулировал. Зря судьи поддались на такую провокацию. С другой стороны, что случилось, то случилось. Не было смысла кричать на арбитра. Мы продолжили играть. У рефери своя работа, у меня – своя.

– Когда судья показал Шахову красную карточку, не промелькнула мысль: все, тушите свет?

– Нет. С ребятами в автобусе после игры посмеялись. Когда Виталия удалили, я посмотрел на табло и сказал: "Слишком рано! Блин, еще же большая часть игры впереди…" Но мы, естественно, не хотели сдаваться, выкидывать белый флаг. Было желание доказать, что способны продержаться в меньшинстве.

– А когда пропустили первый мяч?

– Да даже после второго гола я чувствовал, что мы способны еще спасти эту игру. Главное забить один гол, а дальше – все реально. Так и получилось. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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