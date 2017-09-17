Антон Заболотный: "Ничья для "Тосно" сродни победе"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) приравнял эту ничью к победе. Тосненцы играли вдесятером с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий Шахов.

- Эта ничья для нас сродни победе, - сказал Заболотный. - Играли в меньшинстве, показали неплохую игру на контратаках. Играли с командой Лиги чемпионов. Какой бы там ротационный состав ни был, "Спартак" - есть "Спартак". Приятно, что до конца бились, и Бог вознаградил нас за работу.

- На второй тайм команда вышла совершенно другой. Что изменилось?

- Не было апатии. Мы просто посмотрели друг над друга в раздевалке, посмеялись. Ну, удаление, надо играть дальше, что сдаваться. Мы же не можем выходить с поднятыми руками и сдаться. При своих болельщиках хотели показать положительный результат, хорошую игру. Думаю, получилось.

- Ждали ошибки Петковича, или это случайно получилось?

- Как я могу ждать ошибки соперника? Прессинговал всю игру, ждал момента и дождался. Хорошо, что он дал удачный пас. Неплохая голевая. (Гоша ЧЕРНОВ)