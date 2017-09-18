Антон Заболотный: "На Петковича внимания не обращал. Кутепов - классный защитник"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), в интервью "СЭ" оценил оборону красно-белых. По его словам, Илья Кутепов - классный защитник.

– Сейчас все хвалят "Тосно" и ругают защитника "Спартака" Петковича. Как он вам на поле?

– Если честно, настраивался больше на других защитников. Было важно сыграть против моего друга Кутепова и против Джикии. Это игроки сборной России – той команды, куда я стремлюсь. На Петковича внимания не обращал.

– А что вам сказал после игры Кутепов?

– Просто перекинулись парой фраз, пожелали друг другу удачи. Мы с ним на связи. Он классный парень и классный защитник. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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