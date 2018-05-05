Антон Заболотный: "Мыслей "кто угодно, лишь бы не "Спартак", я не разделяю"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал поражение в матче 29 тура РФПЛ от "Локомотива" (0:1), сделавшее железнодорожников чемпионами.

- Чего не хватало команде?

- Сложно сейчас сказать. Расстроены результатом. Будем анализировать и решать, чего не хватило уже в понедельник.

- В конце матча команда играла в четыре форварда. Насколько эта схема оправдала себя?

- Не знаю, удобно это было или неудобно. Мы старались забить.

- Разделяете ли мысли "кто угодно, лишь бы не Спартак"?

- Нет. Я всегда смотрю на игру своей команды. И сейчас просто не лучший период у команды. (Константин КОЛМАКОВ)