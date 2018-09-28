12:18 | Футбол — РПЛ

Антон Заболотный: "Мое игровое время? Вопрос к Семаку"

Обсудить
0

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура российской премьер-лиги против махачкалинского "Анжи". Форвард отметил, что каждый соперник может представлять опасность для сине-бело-голубых.

- Как самочувствие? Рассчитываете ли чаще появляться на поле после гола в Астрахани?

- Самочувствие хорошее, восстановились после последнего матча. Что касается игрового времени, это вопрос не ко мне, а к главному тренеру. Я делаю все от себя зависящее, а он принимает решение

- Что думаете об "Анжи"? Насколько опасна эта команда?

- Опасен каждый соперник, каждого соперника нужно разбирать. Даже если речь о командах из низших лиг. (Артем Рябовол)

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...