Антон Заболотный: "Краснодар" наказал "Тосно" за счет мастерства"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после матча 16-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:3) отметил, что мастерство соперников предрешило исход встречи. Форвард подчеркнул, что залечил имевшуюся травму.

– Какие впечатления от игры, почему не удалось удержать преимущество?

– Быстро забили, а потом выпали из игры. Плохо действовали в обороне и сами не использовали свои моменты, а "Краснодар" наказал за счет мастерства.

– У "Тосно" было очень много моментов. Почему не удалось их конвертировать в забитые мячи?

– Не знаю. Тут и невезение, и мастерство. Будем работать и исправлять ошибки.

– Вы залечили свою травму?

– Да, я здоров. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Тосно" – "Краснодар"