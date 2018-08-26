Антон Заболотный: "Игра со "Спартаком" важна для нас, надо побеждать"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал победу над "Уфой" (2:0), которая позволила питерцам вновь выйти на первое место в премьер-лиге.

– Нам удалось забить быстрые мячи, это поспособствовало нам, потому что "Уфа" впоследствии начала ловить свою игру, перехватили инициативу, – сказал Заболотный. – Во втором тайме после удаления довели матч до победы.

– Ожидали ли такого старта сезона?

– Как можно ожидать результата? Естественно, мы работаем ради побед, прилагали все усилия на тренировках, команда работала на все сто процентов. Мы все шли к этому, у нас получается, дай Бог, чтобы и в дальнейшем так продолжалось.

– Следующий – "Спартак". Топ-матч?

– Конечно, этот матч будет определяющим, сейчас у нас есть задел в два очка, эта игра будет очень важной для нас.

– Можно сказать, что победитель этого матча станет фаворитом чемпионата?

– Рано говорить об этом, все только начало чемпионата. Слишком самонадеянно будет говорить, еще весь чемпионат впереди. Будем работать и выигрывать.

– Вы играли в "Уфе" одно время, какое впечатление произвела сегодня?

– Хорошее впечатление, город и клуб вызывают позитивные эмоции. Провел здесь какое-то время игровое, помог выйти в Премьер-лигу, приятные воспоминания.

– Вы говорили, что провели не самое удачное время в Уфе. Почему?

– Это больше личные проблемы, был наставник специфический для меня, свои подводные камни были. Сейчас нужно смотреть вперед.

– Как играется два матча в неделю?

– Сейчас более-менее средние нагрузки, стараемся больше восстанавливаться и готовиться к играм, ничего такого нового. В английском чемпионате вообще хуже режим, работаем стандартно. (Иван УРАЛЬСКИЙ)