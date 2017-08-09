Антон Заболотный: "Игра против ЦСКА сложилась не так, как хотелось"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) отметил, что команда огорчена результатом встречи. По его словам, тренерский штаб не делал акцент на том, что Игорь Акинфеев не сыграет в матче.

– Огорчены. Игра сложилась не так, как хотели мы. Было много неоправданных потерь.

– Вы забили первый гол. Мяч забрали?

– Не забрал. Приятно, конечно, но результат огорчает. Хотелось бы хотя бы ничью добыть.

- Не играл Акинфеев. Тренер делал акцент на этом?

– Нет. Мы знали: одна позиция, хоть и важная, – не повод к тому, чтобы команда разрушилась. Она это и показала.

– ЦСКА для вас не чужой клуб. Мотивация была высокой?

– Мотивация была. Хотелось показать клубу, как сильно я изменился, прибавил. Старался сделать все, чтобы руководство, моя школа увидели это.

– Во втором тайме вы о чем-то говорили с Дзагоевым. О чем?

– Мы друзья. Просто пожелали друг другу удачи. (Гоша ЧЕРНОВ)