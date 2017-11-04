Антон Заболотный: "Финансовые проблемы у "Тосно" были с первого дня выхода в премьер-лигу"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после матча 16-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:3) отметил, что самокритика помогла ему прервать безголевую серию. Форвард подчеркнул, что "Тосно" и в дальнейшем будет давать бой любому сопернику.

– Вы говорили, что у вас спад. Можно ли сказать, что после сегодняшней игры он преодолен?

– Я занимался самокритикой. Никакого спада не было, переборол себя за счет работы и смог забить. Если бы команда победила, можно было бы занести это себе в актив, а так, остается довольствоваться только мячом.

– Говорят, что у команды есть финансовые проблемы. Это отражается на мотивации?

– Проблемы были с самого первого дня когда мы вышли в премьер-лигу. Просто из не выносили в СМИ. Они есть, они были, но это не мешает нам выкладываться, потому что каждый играет за любовь к футболу. Каждый доказывает, что достоин играть в премьер–лиге. Финансовый вопрос за пределами поля.

– Дмитрий Парфенов говорил, что команде тяжело втягиваться после пауз на игры сборных. Удастся избежать ухудшения результатов на этот раз?

– Тренерский штаб за это время выработает программу. Команда будет готовиться, прогрессировать и будет давать бой. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Тосно" – "Краснодар"