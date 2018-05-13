Антон Заболотный: "Чуть-чуть навернулись слезы после гола – я долго к этому шел"

Форвард "Зенита" Антон Заболотный подвел итоги матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0), в котором он забил первый мяч в составе сине-бело-голубых.

– Спасибо Ерохину за отличный пас, – сказал Заболотный. – Я рад, счастлив, что в этом сезоне смог закончить эту неудачную серию.

– По эмоциям и ощущениям с чем можно сравнить первый официальный гол?

– Долгожданный мяч. Я долго к этому шел и был вознагражден за работу.

– Показалось, что навернулись слезы у вас после гола?

– Было чуть-чуть.

– В "Зените" такие сальто только вы умеете крутить?

– (смеется) Не знаю... Наверное, да.

– Увидим еще?

– Конечно!

– Важно было поставить точку в этом сезоне такой разгромной победой?

– Ну да. Мы прощались с игроками, нужно было закончить на хорошей ноте. Думаю, у нас вышел не суперудачный сезон. СКА был недостаточно мотивирован, но на таком стадионе они хотели показать хороший футбол. Хорошо, что мы обыграли их и так закончили сезон.

– Удивились, что Манчини уходит?

– Да нет... Слухов много ходило, но объявил нам об уходе только сегодня. Размышлять на этот счет, наверное, не очень правильно с моей стороны.

– Для вас эта игра стала прорывом?

– Конечно, но я бы не назвал этот сезон суперпровальным для себя. Все-таки у меня есть личные рекорды, я отыграл все матчи. Кроме одного, который я пропустил из-за перебора карточек. Не было ни одной травмы, ни одной тренировки не пропустил. Для меня лично это подвиг. К тому же это дебютный сезон, забил 5 мячей – хороший результат для меня. Но он станет отличным толчком на будущий сезон. Надо стараться и работать дальше.

– Футболку кому-нибудь подарили или будете хранить для себя?

– Ребята с базы попросили, им отдам. Каждый раз просят футболки, но я не могу всем их раздать.

– Вы попали в расширенный список сборной, знаете, что это такое?

– Да, это индивидуальные занятия. Уже прислала нам план, по которому будем заниматься. Поэтому буду готовиться. (Игорь НОВИКОВ)​