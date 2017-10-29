Антон Заболотный: "Большой "привет" судье за пенальти в ворота "Тосно", мы устали от этого"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный считает, что его команде почти в каждом матче несправедливо ставят пенальти. Форвард также отметил, что они заслуженно победили "Динамо" (1:0) в гостевой встрече 15-го тура чемпионата России.

– Не считаю, что за нас играл фарт, – сказал Заболотный. – Мы смогли победить. Матч проходил под преимуществом "Динамо", но нам удалось забить быстрый гол. А на контратаках могли еще забить. Спасибо нашему вратарю, что он потащил пенальти.

– Умышленно играли вторым номером?

– Когда забиваешь быстрый гол, то морально понимаешь, что преимущество становится на нашей стороне. После этого хочется сохранить свои ворота на замке, поэтому больше играешь от обороны. Защита сегодня справилась.

И большой "привет" судье. Уже шестой пенальти в наши ворота. Устали от этого. Все, кто следит за нашей командой, знают, что "чистые" точки нам не ставят. Но Бог все видит, мы победили, и это не случайность.

– Вы активнее всех атаковали судью после назначения пенальти.

– Это эмоции. Не контролировал себя. Сложно играть, когда почти в каждом матче в одной из атак соперника ставят пенальти. Конечно, все остается на совести арбитра, не хочется плохо говорить о судействе. Психически немного не выдержал, но потом успокоился. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Динамо" - "Тосно"