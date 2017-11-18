Антон Соснин: "В последнее время у "Динамо" не получается выигрывать"

Полузащитник "Динамо" Антон Соснин после матча 17-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1) отметил, что встреча получилась очень трудной. Хавбек подчеркнул, что москвичам необходимо провести работу на ошибками.

– Очень трудный матч получился, – цитирует "Р-Спорт" Соснина. – Во втором тайме были еще моменты у нас, боевая игра. Наверное, результат все-таки закономерен. Конечно, нам надо выигрывать, набирать очки, потому что находимся внизу таблицы. Каждый матч важен, но в последнее время выигрывать не получается, надо работать над ошибками своими. Надеюсь, что в последних трех матчах удастся победить и выбраться из той зоны.

Трансляция матча "Динамо" – "Ахмат"