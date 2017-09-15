Антон Соснин: "Не сказал бы, что "Арсенал" доминировал в первом тайме"

Полузащитник "Динамо" Антон Соснин в перерыве матча 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что у его команды проблема с реализацией моментов. Хавбек также добавил, что в первом тайме динамовцы ни в чем не уступали тулякам.

- Я бы не сказал, что они доминировали, мы пропустили гол со стандарта, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Соснин. - К сожалению, перед голом и после, у нас были моменты, которые мы не смогли забить. Во втором тайме надо реализовывать свои моменты, которые я уверен будут. Если так получится, то мы не только сравняем счет, но и выиграем.

Трансляция встречи "Арсенал" - "Динамо"