Антон Соснин: "Думаю, сегодня "Динамо" исправит свое положение"

Полузащитник "Динамо" Антон Соснин в преддверии матча 12-тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что с железнодорожниками нужно строго сыграть в обороне. Хавбек также добавил, что динамовцы намерены сегодня победить.

– Мы настроены серьезно, давно не выигрывали и не забивали, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Соснин. – Думаем, что мы это сегодня исправим.

Удачная серия против лидеров? Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано. Постараемся продолжить эту серию, попытаемся победить и взять три очка. Как обыграть "Локомотив"? Для начала надо забить, а также строго и надежно сыграть в обороне.

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"