Антон Швец: "Ярошик - важная часть моей жизни, считаю его своим наставником, но он никогда меня не хвалит"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец, ранее выступавший за "Сарагосу" и "Вильярреал", отметил, что испанцы заметно отличаются от россиян. Хавбек рассказал о теплых отношениях с бывшим игроком ЦСКА Иржи Ярошиком.

– Испанцы отличаются от русских, они жизнерадостные, – сказал в эфире программы "8-16" Швец. – Выиграл или проиграл – испанец всегда в хорошем настроении. Он проиграл и после матча забывает об этом, и это правильно. Было бы хорошо, если бы у меня так получалось, но не получается.

Ярошик – моя семья, он муж моей сестры, у нас отличные отношения. Общаемся каждый день, он смотрит все мои матчи, разбирает, но никогда не хвалит, только ошибки ищет (улыбается). Считаю его своим наставником, я попал на просмотр в "Сарагосу" благодаря Иржи. Он является важной частью моей жизни.

Вообще Иржи отличается спокойным характером, даже через чур спокойным. Он никогда не кричит, но сейчас он работает тренером в системе "Спарты", и в одном эпизоде он так накричал на своего подопечного, что довел его до слез (смеется). Сказал ему, что никогда таким его не видел. Видите, как меняется человек.