Антон Швец: "Расслабились и получили три гола за десять минут"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец рассказал о том, что он чувствует себя нормально после первого матча за грозненский клуб. Он остался рад тем, что ему удалось дебютировать, но результат расстроил.

- Очень расстроен результатом, - цитирует пресс-служба клуба Швеца. - Весь матч контролировали ход игры, играли хорошо, лучше, чем соперники. Но в последние 10 минут расслабились и получили три гола. Думаю, потеряли концентрацию на несколько минут, и нам забили голы, по сути, не создав ничего опасного

Чувствую себя нормально, думаю, с каждой игрой буду прибавлять. Рад дебюту, но обидно, что проиграли. Надо разобрать игру, поговорить и не повторять допущенные ошибки вновь. Нужно доигрывать все 90 минут матча со стопроцентной концентрацией.