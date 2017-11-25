Антон Швец: "При Галактионове игрокам "Ахмата" комфортно"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец после матча 18-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1) отметил, что встреча получилась тяжелой. Хавбек подчеркнул, что пропущенный в концовке мяч стал следствием небольшой расслабленности.

– Все матчи даются тяжело, ни один легким не был, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Швец. – Сегодня команда хорошо отыграла и набрала три очка. За последнее время в работе команды ничего не изменилось, но результаты становятся лучше, видна положительная динамика, и мы постараемся продолжить в том же духе.

Все футболисты уважают Галактионова, как уважали и раньше, нам комфортно с ним работать. Комфортно было и с Кононовым, но, к сожалению, он подал в отставку. Мы уважаем действующего главного тренера, все игроки его слушают, и у нас все получается.

При счете 2:0 ты всегда где-то расслабляешься, хотя и не должен этого делать. "Уфа" шла вперед и один мяч отыграть смогла, но это нормально. Мы обсудим свои ошибки. Сейчас у нас будет два выходных дня, после чего мы будем готовиться к "Краснодару" и думать о победе.

Трансляция матча "Ахмат" – "Уфа"