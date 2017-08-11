14:18 | Футбол — РФПЛ

Антон Швец: "Нам нужно собраться и в следующем матче просто умереть на поле"

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Полузащитник "Ахмата" Антон Швец отметил, что команда должна собраться после двух подряд поражений. В матче 5-го тура премьер-лиги грозненцы дома проиграли "Краснодару" со счетом 2:3, а Швец отметился первым голом в составе "Ахмата".

– Нам нужно собраться и в следующем матче просто умереть на поле. Мы не заслуживали эти два поражения, ни с "Уфой", ни с "Краснодаром", – цитирует официальный сайт "Ахмата" Швеца. – Забитый мной мяч? Это вообще не важно, он не помог команде заработать очки, работаем дальше. Мы едины, одна команда – с тренером и президентом. Все вместе мы сможем перевернуть эту ситуацию.

Дополнительная информация

http://fc-akhmat.ru/page/8861

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

А до этого вы кайфовали на поле?

14:21