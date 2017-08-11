Антон Швец: "Нам нужно собраться и в следующем матче просто умереть на поле"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец отметил, что команда должна собраться после двух подряд поражений. В матче 5-го тура премьер-лиги грозненцы дома проиграли "Краснодару" со счетом 2:3, а Швец отметился первым голом в составе "Ахмата".

– Нам нужно собраться и в следующем матче просто умереть на поле. Мы не заслуживали эти два поражения, ни с "Уфой", ни с "Краснодаром", – цитирует официальный сайт "Ахмата" Швеца. – Забитый мной мяч? Это вообще не важно, он не помог команде заработать очки, работаем дальше. Мы едины, одна команда – с тренером и президентом. Все вместе мы сможем перевернуть эту ситуацию.