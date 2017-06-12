Антон Швец находится на просмотре в "Ахмате"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что полузащитник "Вильярреала" Антон Швец находится на просмотре в команде. Ранее сообщалось, что россиянин летом покинет испанский клуб на правах свободного агента.

– Швец сейчас находится у нас на просмотре, – сказал Айдамиров. – Какой шанс, что мы подпишем с ним контракт? Посмотрим, как он себя проявит. Впереди контрольные встречи, посмотрим на него в деле и будем решать.

В минувшем сезоне 24-летний хавбек выступал за вторую команду "Вильярреала", провел 21 игру и не отметился результативными действиями. Ранее он играл за дубль "Сарагосы". (Павел ГУРЕВИЧ)