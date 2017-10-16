Антон Швец: "Когда Кононов позвал в "Ахмат" - не раздумывая согласился"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец отметил, что был рад присоединиться к клубу из Грозного. Хавбек перешел в российскую команду будучи свободным агентом. По окончании сезона-2016/17 у игрока истек контракт с "Вильярреалом" и продлен он не был.

– Я провел в "Сарагосе" три года и был очень счастлив, – сказал в эфире программы "8-16" Швец. – Был всем доволен, даже дебютировал в первой команде. Потом перешел в "Вильярреал" и там тоже провел три года, но немного не везло, получал много травм. Сильно беспокоил голеностоп, была операция, после которой я пропустил восемь месяцев. Сейчас все хорошо.

Не видел для себя возможностей на переход в главную команду "Вильярреала". У меня были предложения из второго по силе дивизиона Испании, но когда позвонил Олег Кононов и пригласил в "Ахмат" – не раздумывая согласился. Понимал, что это мой шанс. Если бы мне было 20 лет, наверное, я бы стал раздумывать, но мне уже 24, нельзя терять время.