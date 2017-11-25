Антон Швец: "К холоду еще не привык, но я - русский, все нормально"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец отметил, что в России наслаждается игрой на профессиональном уровне. Экс-хавбек "Сарагосы" и "Вильярреала" подчеркнул, что скучает только по испанской кухне и климату.

– Скучаю ли по Испании? Если честно, я наслаждаюсь футболом, ведь играю на профессиональном уровне, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Швец. – Да, наверное, скучаю по климату и еде, но и здесь мне комфортно. Холод, конечно, немного мешает, я еще не привык, но я – русский, поэтому все нормально.