Антон Швец: "Гол забит не верно? "Ахмат" тоже недоволен судейством"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец подчеркнул, что его команда недовольна судейством в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0). По мнению грозненцев, главный арбитр встречи Михаил Вилков ошибался как в пользу гостей, так и в пользу хозяев.

– Победа "Ахмата" заслуженна. Не важно как, главное, что выиграли, – сказал Швец. – Мы бились за нашу честь, за нашего тренера, за "Ахмат".

– Вы видели повтор гола? Многие признали, что голевая передача была отдана, когда мяч уже пересек линию.

– Не видел, ничего не могу сказать про это.

– Если бы знали, что гол ошибочный, согласились бы на его отмену?

– Не думаю об этом. Как судья ошибался против нас, так, возможно, и ошибся против ЦСКА. Это футбол.

– То есть вы тоже недовольны судейством?

– Да, не очень доволен.

– Это нормально – затягивать время, применяя маленькие футбольные хитрости?

– Конечно, это футбол. Наши соперники тоже бы тянули время.

– Почему была серия из четырех поражений?

– Думаю, нам не везло. Например, с "Зенитом" должны были удалить Лунева, после чего нам два гола забили. Главное, что удалось прервать эту серию. (Павел ГУРЕВИЧ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Ахмат" //

Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева