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18:29 | Футбол — РФПЛ

Антон Швец: "Ахмат" вышел на матч с идеей обороняться и играть на контратаках, пока все получается"

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Полузащитник "Ахмата" Антон Швец в перерыве 8-го матча чемпионата России против ЦСКА отметил, что его команда вышла на игру с идеей обороняться и играть на контратаках. Он также добавил, что пока у грозненцев все получается.

– Игра очень тяжелая, – сказал во флеш-интервью Швец. – Мы вышли на игру с идеей обороняться и играть на контратаках. Все хорошо получается. Момент с голом? Как раз сыграли на контратаке, и получилось успешно ее завершить.

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А кто голос подал? И швец и на дуде игрец? Первый раз слышу! Но он уже в эфире!

18:41