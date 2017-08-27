Антон Швец: "Ахмат" вышел на матч с идеей обороняться и играть на контратаках, пока все получается"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец в перерыве 8-го матча чемпионата России против ЦСКА отметил, что его команда вышла на игру с идеей обороняться и играть на контратаках. Он также добавил, что пока у грозненцев все получается.

– Игра очень тяжелая, – сказал во флеш-интервью Швец. – Мы вышли на игру с идеей обороняться и играть на контратаках. Все хорошо получается. Момент с голом? Как раз сыграли на контратаке, и получилось успешно ее завершить.

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"