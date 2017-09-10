Антон Шунин: "Зенит" – главный претендент на чемпионство? А вы разве не видите?"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) отдал должное силе противника. Также вратарь отказался сравнивать сине-бело-голубых со сборной России, с которой его команда встречалась в товарищеском матче.
– "Зенит" сильнее сборной России?
– Не могу ответить, потому что одна игра была товарищеской, а другая – официальная.
– "Зенит" – главный претендент на чемпионство?
– Конечно, а вы разве не видите? (Улыбается.)
– Почему "Динамо" подсело после 60-й минуты?
– На ничью никто не согласен. По нашей установке на игру мы должны были отходить назад и ждать своего шанса в контратаках, потому что соперник раскрывается, атакуя большими силами. (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)
crazysun78
зенит, может, и стал бы чемпионом... но, слава господи, они взяли манчини... )
17:47
Don
Millwall82,да вы настолько убоги, что этого и не понадобилось))))
17:23
Millwall82
Что ж ты не танцевал снова в своей штрафной? И снова не изображал мучения.
17:20
Урфин Джюс
Тонкий троллинг.. молодец Антоха!
17:14
titan2313
Да что-то не видать!
17:13