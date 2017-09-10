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17:05 | Футбол — РФПЛ

Антон Шунин: "Зенит" – главный претендент на чемпионство? А вы разве не видите?"

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Голкипер "Динамо" Антон Шунин после матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) отдал должное силе противника. Также вратарь отказался сравнивать сине-бело-голубых со сборной России, с которой его команда встречалась в товарищеском матче.

– "Зенит" сильнее сборной России?

– Не могу ответить, потому что одна игра была товарищеской, а другая – официальная.

– "Зенит" – главный претендент на чемпионство?

– Конечно, а вы разве не видите? (Улыбается.)

– Почему "Динамо" подсело после 60-й минуты?
– На ничью никто не согласен. По нашей установке на игру мы должны были отходить назад и ждать своего шанса в контратаках, потому что соперник раскрывается, атакуя большими силами. (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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crazysun78

зенит, может, и стал бы чемпионом... но, слава господи, они взяли манчини... )

17:47

Don

Millwall82,да вы настолько убоги, что этого и не понадобилось))))

17:23

Millwall82

Что ж ты не танцевал снова в своей штрафной? И снова не изображал мучения.

17:20

Урфин Джюс

Тонкий троллинг.. молодец Антоха!

17:14

titan2313

Да что-то не видать!

17:13