Антон Шунин: "Зенит" – главный претендент на чемпионство? А вы разве не видите?"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) отдал должное силе противника. Также вратарь отказался сравнивать сине-бело-голубых со сборной России, с которой его команда встречалась в товарищеском матче.

– "Зенит" сильнее сборной России?

– Не могу ответить, потому что одна игра была товарищеской, а другая – официальная.

– "Зенит" – главный претендент на чемпионство?

– Конечно, а вы разве не видите? (Улыбается.)

– Почему "Динамо" подсело после 60-й минуты?

– На ничью никто не согласен. По нашей установке на игру мы должны были отходить назад и ждать своего шанса в контратаках, потому что соперник раскрывается, атакуя большими силами. (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "Зенит"