Антон Шунин: "Свист со стороны болельщиков "Зенита"? Мне это не мешало"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин подвел итоги домашней победы над "Зенитом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. По его словам, бело-голубые играли достойно. По его словам, свист с трибун его никак не беспокоит.

- Меня свист никак не смущает и не задевает, - отметил Шунин. – Приятно, что под завязку был забит стадион – что может быть приятнее? А то, что они поддерживают свою команду – это нормально. Я больше рад тому, что пришло много людей и что мы добыли важную победу. (Константин Колмаков)