Антон Шунин: "Соскучился по футболу, во время отдыха о нем практически не вспоминал"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что за время зимнего перерыва успел соскучиться по футболу и мячу. Он также добавил, что во время паузы активно тренировался.

– Соскучился по футболу, соскучился по мячу, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Шунина. – Практически не вспоминал про футбол во время отдыха, постарался переключиться, много играл в волейбол.

Перед отпуском нам всем раздали план индивидуальной подготовки, в котором несколько циклов работы: бег, пресс, спина, тренажерный зал, подвижные виды спорта. Плюс во время каникул я сам придерживаюсь определенной программы, так что получается своеобразный симбиоз подготовки к выходу из отпуска. Но по мячу и игре соскучился, конечно!

Напомним, что 12 января бело-голубые отправятся на сбор в Турцию. В ходе подготовки ко второй части чемпионата России "Динамо" проведет 8 контрольных матчей.