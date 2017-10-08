Антон Шунин: "Сарсания советовал футболистам как лучше поступить, когда у них были сомнения"

Капитан и вратарь "Динамо" Антон Шунин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании, который скончался в субботу на 50-м году жизни. Голкипер бело-голубых отметил, что функционер помог развитию многих игроков, некоторые из которых до сих пор выступают в премьер-лиге.

- Я впервые услышал о Константине, когда собралась команда "Академика", которую все называли сборной 1987 года рождения, - цитирует "Р-Спорт" Шунина. - Он настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России. Тогда из этой команды человек по 9-10 попадали в юношескую сборную нашего года. Я играл в "Динамо", но мы пересекались с ними в юношеской команде.

Некоторые ребята из "Академики" сейчас играют в клубах премьер-лиги, например, Виталий Денисов в "Локомотиве", Илья Максимов в "Арсенале". В 2009 году Сарсания стал спортивным директором "Динамо" - мы не раз с ним общались на футбольные темы. Он очень хорошо разбирался в футболе, советовал футболистам как лучше поступить, когда у них были сомнения. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с Сарсанией состоится 10 октября.

Прощай, Костя // "Покойся с миром, директор..."

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