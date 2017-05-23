Антон Шунин: "Погребняк работает на сто процентов, отдается полностью"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что у нападающего Павла Погребняка хорошие отношения со всеми одноклубниками. Ранее генеральный директор клуба Евгений Муравьев сообщил, что форвард имеет достойное предложение из Австралии, однако не хочет уходить из "Динамо". По информации СМИ, заработная плата Погребняка составляет порядка двух миллионов евро.

– У Погребняка со всеми отличные отношения, – цитирует ТАСС Шунина. – Наша команда, как одна большая семья, в ней нет равнодушных к результату или к команде. На каждой тренировке Паша работает на сто процентов, отдается полностью. Ну а условия контракта или трансферную политику у нас не принято обсуждать.