Антон Шунин: "Панченко приступил к реабилитации, уже ходит"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин сообщил, что нападающий Кирилл Панченко приступил к восстановлению после операции. Форвард травмировал переднюю крестообразную связку колена в игре с "Арсеналом" (0:1) и перенес операцию. На поле он вернется примерно через полгода. Помимо Панченко, повреждение получил также защитник Владимир Рыков.

Команда переживает за них, это наши игроки, мы одна семья. Мы поддерживаем и подбадриваем друг друга. У Панченко довольно сложная травма, но все прошло хорошо, он уже приступил к реабилитации, уже ходит. Конечно, их нехватка на поле ощущается, но мы все друг за друга, и ребята нас перед игрой поддерживали, писали нам. Мы бились за ребят

23 сентября "Динамо" сыграло вничью с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России (0:0).

Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА