Антон Шунин: "Падение Адриану в штрафной? Мне показалось, это желтая карточка за симуляцию"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что бело-голубые должны бороться за самые высокие места. По словам голкипера, арбитру в этой встрече было тяжело, а спорные эпизоды нужно смотреть на видеоповторе.

– Можно сказать, что это был ваш лучший матч в сезоне?

– Были и другие хорошие игры. Нужно смотреть повторы, потому что в тот момент, когда находишься на поле, думаешь только о мяче, игроках, о том, как подстраховать команду. Надеюсь, это был один из лучших матчей.

– Было ли тяжело, когда "Спартак" во втором тайме стал поддавливать, или у "Динамо" был план – отстоять в защите?

– Вся игра получилась непростая. Нужна была постоянная концентрация. Местами мы оборонялись, а соперник хорошо комбинировал. Но мы делали свое дело, понимали, что ведем 1:0 и нужно было играть на контратаках. Мы выстояли и были еще моменты, когда могли забить.

– Видели эпизод с падением Адриану в штрафной? Там был фол, как думаете?

– Мне показалось, что это желтая карточка за симуляцию. Но я не видел повтор, поэтому сложно определить. Уверен, что судье тоже было тяжело. А вот момент, который был у ворот "Спартака" с пенальти, вроде говорят, что одиннадцатиметровый был. Но я не могу ничего сказать об этом, потому что не видел повтор. Мы выиграли, это самое главное. У нас получился непростой сезон. Мы были внизу турнирной таблицы, но после подготовки к сезону выдали серию хороших матчей. Я уверен, что мы дальше также будем играть, и "Динамо" будет только подниматься. Этот год был переходным после ФНЛ. Я уверен, что наша команда должна бороться только за самые высокие места. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)