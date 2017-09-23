Антон Шунин: "Ничего не слышал об отставке Калитвинцева"

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин подчеркнул, что информация о скорой отставке Юрия Калитвинцева не имеет под собой основания. По данным "СЭ" специалисту дали два матча - сегодняшний с ЦСКА (0:0) и игру следующего тура с "Локомотивом" - на исправление ситуации. Сменить его может Рашид Рахимов.

- Я уверен, что все это ерунда, - цитирует "Р-Спорт" Шунина. - Все работы идут в плановом режиме, никаких разговоров и проблем внутри команды нет, никто никакие слухи не слушает. Вы сейчас про это спрашиваете, а я, если честно, даже без понятия – ничего не слышал. У нас все хорошо, мы одна семья и выходим на каждый матч как на последний. Понимаем, что нам нужны очки, работаем.

Трансляция матча ЦСКА - "Динамо"