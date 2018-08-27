Антон Шунин: "Не знал, что Черчесов был на дерби со "Спартаком"

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин после поражения в дерби против "Спартака" (1:2) в 5-м туре чемпионата России признался, что мечтает получить вызов в сборную. Вместе с тем, голкипер отметил, что главное для него – показывать качественную игру за клуб.

– Я не знал, что главный тренер сборной присутствует на матче, – цитируют "Известия" Шунина. – Во время игры об этом не думаешь. Конечно, как и каждый амбициозный футболист, я стремлюсь играть за сборную России. Ставлю перед собой такую задачу. Но главное для меня – показывать качественную игру за "Динамо" в каждом матче. В каждом моменте я стараюсь выручить команду. Играя за такой клуб, ты не имеешь права опускаться ниже определенного уровня, поэтому я всегда чувствую ответственность.

Отметим, что Шунин уже выступал за сборную России. В его активе две игры в футболке национальной команды – в 2007-м он играл против Польши (2:2), а в 2011-м – против Греции (1:1).